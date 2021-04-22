Türkmen Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri belediyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırmada kötü kokunun Sevinç Sokak Çıkmazı’nda bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden geldiği belirlendi.

Ekipler, evde yaşayan Ahmet C.'yi ikna ederek kapıyı açmasını sağladı. Eşi tarafından terk edildiği iddia edilen 3 çocuk babası Ahmet C.'nin evinden 6 kamyon çöp çıkartıldı.

Toplanan çöp ve atıklar imha edilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Merkezi'ne gönderildi. Çöplerden arındırılan ev, belediye ekiplerince ilaçlandı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce eve yeni eşyalar alınacağı açıklandı.

"Kokudan nefes alamaz hale gelmiştik"

Yaklaşık 16 yıldır aynı apartmanda yaşadığını belirten Mehmet Apaydın, "Alt komşumuz Ahmet Bey, 4 senedir tek başına yaşıyor. Yakınları tarafından terk edildi. Çocukları ve eşiyle anlaşamadılar. Elektriği ve suyu da kesildi. Suyu olmadığı için pislik içinde yaşamaya başladı. Çöplerini atmamaya başladı. Koku artınca dayanamadık ve yetkililere müracaat ettik. Kokudan nefes alamaz hale gelmiştik. Bu sabah belediye yetkilileri geldi ve şu an o evin temizliği yapılıyor. Yetkililerden Ahmet Bey için uygun bir yer bulmalarını ve yerleştirmelerini istiyoruz. Bu işin kesin çözümü bu. Yoksa bu iş devam eder. Çünkü Ahmet beyin ilgilenen kimsesi, elektriği, suyu yok" dedi.

"Bugün bizim bayramımız"

Mehmet Apaydın'ın eşi Sevim Apaydın ise, "Ahmet Amca 6 yıldır bu durumda. Eşi terk ettikten sonra bu hale geldi. Bugün bizim bayramımız oldu. 3-4 senedir biz bu kokuyu çektik. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Başkanımız Ömer Günel'den Allah razı olsun" diye konuştu.