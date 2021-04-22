Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da 11 firari FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: TRT]
Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 11 firari yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
FETÖ'nün Ankara'daki Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Mamak ve Sincan ilçelerinde bulunan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yakalanan 11 firari arasında; görevden ihraç edilen 1 Sayıştay Başdenetçisi, 1 Komiser yardımcısı, 1 Yarbay, 1 Üsteğmen ve 1 Ataşe de bulunuyor.
Etiketler: FETÖ
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