Hüseyin Altunok idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 62. kilometresinde refüjdeki su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ayşenur, Zerrin, Mukaddes ve Hüseyin Özcanlı, Meryem Altunok ve Osman Ozan Bozkurt yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.