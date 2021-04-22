Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de hafif ticari araç su kanalına devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Hüseyin Altunok idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 62. kilometresinde refüjdeki su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ayşenur, Zerrin, Mukaddes ve Hüseyin Özcanlı, Meryem Altunok ve Osman Ozan Bozkurt yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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