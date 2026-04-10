Türkiye
TRT Haber 10.04.2026 07:01

Zirai don ve yağış bekleniyor: 44 il için "sarı" uyarı

İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen zirai don riski ve güneydoğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 44 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelde parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışların doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çığ riskine karşı uyarı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağışların;Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı.

Zirai don riski

Bu geceden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor.

Yetkililer,  zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması  yönünde uyarıldı.

