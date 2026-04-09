TRT Haber 09.04.2026 22:44

İstanbul'da 100 bin öğrenciye kantin kart

İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesi kapsamında toplam 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

İstanbul'da 100 bin öğrenciye kantin kart

İstanbul Valisi Davut Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Çocukları Vakfı olarak, valiliğin koordinasyonunda ve hayırseverlerin destekleriyle "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında, toplam 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlamayı hedeflediklerini aktaran Gül, projeden yararlanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) kayıtlı olmanın ve belirlenen şartları sağlamanın ön şart olduğunu kaydetti.

Gül, ilk etapta, ihtiyaç ve öncelik durumu gözetilerek destek verilecek öğrenci gruplarını şu şekilde açıkladı:

"Şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz çocuklar, engelli çocuklar, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar, koruyucu aile yanında kalan çocuklar, roman çocuklar, babası ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar, anne ve babası ayrı olan ailelerin çocukları, meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler."

Vali Gül, "Kantin kartlarına aylık 2 bin lira yükleme yapılacak olup, bu tutar yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, desteklerinizle daha fazla çocuğumuza ulaşmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim İstanbul Aile
SON HABERLER
00:20
ABD medyası: Ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını kabul eden Trump, Netanyahu ile görüşmesinde fikir değiştirdi
00:00
İletişim Başkanı Duran'dan TRT'ye tebrik
00:16
Çağrı Bey tarihi göreve hazır
22:59
Melania Trump Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğu iddialarını reddetti
22:54
Kuveyt: İHA ile hedef alınan tesisimizde geniş çaplı maddi hasar meydana geldi
22:52
Suudi Arabistan: Enerji tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle günlük 700 bin varil petrol akışı kaybı yaşandı
