Dünya
AA 09.04.2026 22:55

Melania Trump Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğu iddialarını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı ve onun suçlarından haberdar olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu savundu.

Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek, hakkındaki Epstein ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Melania Trump, yazılı olarak okuduğu açıklamasında, Epstein ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ve onun suçlarından haberi olmadığını savundu.

Epstein ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kendisini karalamak için ortaya atıldığını söyledi.

Melania Trump, "Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor. Hakkımda yalan söyleyen kişiler etik standartlardan, alçakgönüllülükten ve saygıdan yoksundur. Onların cehaletine itiraz etmiyorum ancak itibarımı lekelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerini reddediyorum." diye konuştu.

First Lady, Kongreyi Epstein’ın suçlarının mağdurlarını merkeze alan kamuya açık duruşma düzenlemeye çağırdı.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Melania Trump Epstein Dosyaları
Kuveyt: İHA ile hedef alınan tesisimizde geniş çaplı maddi hasar meydana geldi
İletişim Başkanı Duran'dan TRT'ye tebrik
Çağrı Bey tarihi göreve hazır
Kuveyt: İHA ile hedef alınan tesisimizde geniş çaplı maddi hasar meydana geldi
Suudi Arabistan: Enerji tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle günlük 700 bin varil petrol akışı kaybı yaşandı
İstanbul'da 100 bin öğrenciye kantin kart
Putin: Paskalya Bayramı'nda ateşkes olacak
Pamukkale'de kartpostallık görüntüler
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
