Akşam saatlerinde Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar Köyü yakınlarında toprak kayması meydana geldi.

Dağdan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Kapanan yola, o sırada orada bulunan sürücüler tarafından müdahale edildi.

Sürücüler, kaya parçalarının bir bölümünü kenara itilerek yolun kısmen açılması sağladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri yolun tamamen açılması için çalışma başlattı. Olayda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.