Elmas D. idaresindeki otobüs, Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Savrulan otobüs, Piri Reis Parkı'nın istinat duvarına çarptı.

Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

[Fotoğraf: DHA]