Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
[Fotograf: DHA]
Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Elmas D. idaresindeki otobüs, Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Savrulan otobüs, Piri Reis Parkı'nın istinat duvarına çarptı.
Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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