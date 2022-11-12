İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla tüm Türkiye'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'da da tatbikat birçok noktada vatandaşlar tarafından uygulandı.

Tatbikat kapsamında telefonlara "Hayati uyarı bildirimi" başlığıyla gönderilen AFAD tatbikat bilgilendirmesi mesajı üzerine Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki kafelerde bulunan vatandaşlar "Çök-Tutun-Kapan" yaparak masaların altına sığındı.

Taksim Meydanı'nda yürüyen bazı vatandaşlar da telefonlarına gelen uyarı mesajı üzerine tatbikata katıldı.

Üsküdar Nevmekan'da bulunan vatandaşlar da tatbikat bildirimleriyle birlikte "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yaparak masaların altına girdi.

Tatbikata metro, metrobüs, tramvay, vapur gibi ulaşım araçlarında denk gelen vatandaşlar ise telefonlarına gelen mesajlar ve uyarı anonsları ile tatbikattan haberdar oldu.