Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ormanlık alanda yangın
[Fotograf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık ve örtülük alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akdam Mahallesi'nde ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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