Akdam Mahallesi'nde ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.