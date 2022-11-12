Kentte katıldığı bir programın ardından şehit ailesinin Alanönü Mahallesi'nde bulunan evine gelen Soylu, şehidin annesi Ayşe Güler tarafından karşılandı.

Aileyle bir süre sohbet eden Soylu ve beraberindekiler, şehit için okunan duaya eşlik etti.

Ardından Eskişehirspor Tesisleri'ne geçen ve Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek tarafından karşılanan Soylu'ya, takımın forması verildi.

Ziyaretlerde, Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer hazır bulundu.