Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yardım ettiği paraşüte eli sıkıştı, düşerek hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapanlara yardım ederken eli paraşüte takılı kalan kişi, düşerek yaşamını yitirdi.
Bafra ilçesinin Örencik Mahallesi Elmacık mevkiinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan arkadaşlarına yardım eden Erdinç Ertuğrul'un eli paraşüte takılı kaldı.
Elini kurtaramayınca atlayış yapan paraşütçüyle yükselen Ertuğrul, bir süre sonra düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ertuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ertuğrul'un cansız bedeni, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Samsun
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