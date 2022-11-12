Bafra ilçesinin Örencik Mahallesi Elmacık mevkiinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan arkadaşlarına yardım eden Erdinç Ertuğrul'un eli paraşüte takılı kaldı.

Elini kurtaramayınca atlayış yapan paraşütçüyle yükselen Ertuğrul, bir süre sonra düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ertuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ertuğrul'un cansız bedeni, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.