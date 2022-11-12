Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 4 ahşap ev küle döndü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında 4 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Rüstempaşa Mahallesi Nerdümendede Sokak'taki ahşap evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 4 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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