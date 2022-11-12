Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
C.K. idaresindeki otomobil, Balkar Beldesi Organize Sanayi yakınlarında Ş.S.'nin kullandığı plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.S.'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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