D-100 kara yolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilen otomobil iddiaya göre seyir halinde makas atarken, Serkan S'nin kullandığı otomobil ile Ayhan G. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan Ayşegül H'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.