Türkiye
Zeytinburnu'nda korkutan yangın07 Eylül 2019 Cumartesi 18:09 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:16
Zeytinburnu'nda bir iş yerinde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde saat 17.15'te yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Zeytinburnu’da bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.https://t.co/BXSU1MdMCm pic.twitter.com/f1nbNzwuPw— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 7, 2019
Kaynak: DHA