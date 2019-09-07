Özel muhafaza koşulları, kullanım talimatı, bileşenler listesi ve beslenme bildirimi...

Tüm bunlar bir gıda ürününün etiketinde yer alması gereken zorunlu bilgiler. Ancak çoğu tüketici bu bilgileri ya bilmiyor ya da okuma gereği duymuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu duruma dikkat çekmek için "Etiket Okuryazarlığı Programı"nı hayata geçiriyor. Amaç ise, gıda ürünleri üzerinde yer alan etiketlerde neler yazdığına ilişkin tüketiciyi bilgilendirmek.

Etiketler sağlık açısından önemli

Gıda ürünlerindeki etiketin bir ürün kimliği olduğunu söyleyen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, şunları anlattı:

"Bir vatandaşa ait kimlik numarasını girdiğimizde nasıl ki vatandaşa ait tüm bilgiler ortaya çıkıyorsa, etiket içerisindeki ürüne de ait tüm bilgiler yer alıyor."

Kimileri fiyatına kimileriyse markasına bakarak alışveriş yapıyor. Ancak, gıda ürünlerini alırken ambalaj üzerindeki etiketi okumak sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Tüketiciye eğitim verilecek

"Etiketlerde alerjen madde bilgisi yazıyor mu, tavsiye edilen tüketim tarihi ne demek?"

Tüketici, bu gibi sorulara karşı hem bilgilendirilecek hem de bilinçlendirilecek.

Hassasiyeti olan tüketici gruplarında etiketin daha da önemli olduğunu belirten Korkmaz, "Bazı ürünlerin alerjen riski var. Bunların daha da dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

"Etiket Okuryazarlığı Programı" kısa süre içinde başlatılacak.

Kaynak: TRT Haber