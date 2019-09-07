Türkiye
Diyarbakır'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 9 yaralı07 Eylül 2019 Cumartesi 15:06 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:27
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Mehmet Baltaş yönetimindeki yolcu minibüsü, Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Minibüs ve otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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