Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Hani ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 5 Eylül'de saat 21.00'den itibaren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, dün temas aramasında bir teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılarak, yapılan arama faaliyetlerinde 168 kilogram uyuşturucu madde ve 100 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu olayıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA