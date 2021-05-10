Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zeytinburnu'nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak
İstanbul Zeytinburnu'nda, geçtiğimiz Perşembe günü çöken Hilal Apartmanı'nın bitişiğindeki 6 katlı bina bayram sonrasında yıkılacak.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde daha önce camları patladığı için boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı geçtiğimiz perşembe günü çöktü.
Ekipler tedbir amaçlı aynı gün çevresindeki 4 binanın boşaltılmasına karar verdi. Çöken binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın kolonlarının patladığı tespit edildi.
Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası, binanın, gelecek analiz sonuçlarının ardından yıkılacağı öğrenildi.
Yıkımın bayram sonrası yapılması planlanıyor.
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