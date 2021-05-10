Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 102 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen 102,621 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eşmepınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 70 kilometre uzaklıktaki Türkiye- İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi Muşla Deresi mevkiinde operasyon yaptı.
İran sınırına yakın dere yatağına gizlenen ve üzeri taşlarla kaplı 2 çuval içinde 51 kilo 233 gram eroin ele geçirildi.
Yine aynı bölgede, at ölüsünün sırtındaki çuvalda 51 kilo 388 gram eroin bulundu. İran’dan Türkiye’ye getirildiği değerlendirilen uyuşturucularla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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