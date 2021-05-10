Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eşmepınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 70 kilometre uzaklıktaki Türkiye- İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi Muşla Deresi mevkiinde operasyon yaptı.

İran sınırına yakın dere yatağına gizlenen ve üzeri taşlarla kaplı 2 çuval içinde 51 kilo 233 gram eroin ele geçirildi.

Yine aynı bölgede, at ölüsünün sırtındaki çuvalda 51 kilo 388 gram eroin bulundu. İran’dan Türkiye’ye getirildiği değerlendirilen uyuşturucularla ilgili soruşturma sürüyor.