AA 23.11.2025 08:24

Zeytin işçilerini taşıyan traktöre kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyon traktöre çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kamyon şoförü Ö.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zeytin işçilerini taşıyan traktöre kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Ö.E. yönetimindeki kamyon, Akhisar-Balıkesir kara yolunun Gökçeahmet Mahallesi mevkiinde aynı yönde ilerleyen E.G'nin kullandığı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, traktörün römorkundaki yolculardan Gülcan G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan traktör sürücüsü E.G. ile römorktaki 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon şoförü Ö.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Römorktaki kişilerin zeytin toplamaya giden işçiler olduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm G. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

