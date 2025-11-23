Bakan Uraloğlu: Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak yüzlerce projeye imza attık

Bakan Uraloğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu (GENCMUN'25) programının kapanışında yaptığı konuşmada, gençlerin dünyadaki önemli konuların ele alındığı toplantıda adeta küçük bir Birleşmiş Milletler kurduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük sermayesinin gençler olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Birleşmiş Milletler 1945'te niçin kuruldu? Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçlarından ders alarak, 'Bir daha asla' diye kuruldu ama ne yazık ki bugün hala yakın zamana kadar Gazze'de, İran'da, an itibarıyla Sudan'da hala savaşlar ve adaletsizlikler devam ediyor." diye konuştu.

Uraloğlu, dünya meselelerini çözmek için güçlü olunması gerektiğini dile getirerek, "Masada sözünüz geçmiyorsa, kürsüde ne kadar güzel konuşursanız konuşun, kararlar sizin lehinize olmayacaktır maalesef. İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda yaptığımız şey tam olarak buydu. Türkiye'yi sahada bileği bükülemeyen bir ülke haline getirerek masada sözünü dinlettik. Tüm dünya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ne dediğine kulak asıyor, 'Türkiye ne diyecek?' diye kulak kabartıyor." ifadelerini kullandı.

Artık her alanda oyuncu değil, oyun kuran bir Türkiye olduğunun altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi kalkındırmaya, demokrasimizi güçlendirmeye, milletimizi yüceltmeye baş koyduk. Buna devam edeceğiz. Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak yüzlerce projeye hep beraber ekip olarak imza attık. Geleceğe umutla bakan, bugünden 2035'i, 2053'ü, 2071'i kurgulayan bir ülke var artık. Bugünümüz dünden iyi, yarınımız da inşallah bugünden iyi olacak."

"İnşallah önümüzdeki sene 5G teknolojisiyle ülkemizi tanıştırmış olacağız"

Uraloğlu, güçlü liderliğin ve istikrarın ekonomik gelişmenin en önemli unsuru olduğunu belirterek, "Bu noktada güçlü iradesiyle sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda ülkemize çağ atlatan Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde rekabetçi bir ekonomi inşa ederek, Türkiye Yüzyılı'na üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırarak girdik. En önemlisi de vesayetin zincirlerini kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Yol, köprü, havalimanı, hastane, okul, üniversite, fabrika gibi dev eserler inşa etmekle yetinmeyerek milletin hayallerine korkusuzca koşacağı bir Türkiye'yi inşa ettiklerini anlatan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık dev yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ürettiği milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında birçok yeniliğe imza attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Togg ile kendi arabamızı üreterek milletimizin yarım asırlık hayalini gerçeğe dönüştürdük çok şükür. Sizin gibi yetiştirdiğimiz gençler şimdi bilim insanları oldu, teknolojinin aranan elemanları oldu. Onlarla biz Türksat 6A'yı ürettik. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik ve millilikle onu uzaya gönderdik. Artık dünyanın üçte ikisine hizmet eder hale getirdik. Geçen sene bunu hizmete almıştık. Şimdi 7A sırada. 5G teknolojisiyle yine ülkemizi tanıştırıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene 5G teknolojisiyle ülkemizi tanıştırmış olacağız."

Sahada güçlü olanın hem sahada hem de masada sözü olacağının altını çizen Uraloğlu, "Gazze'de biz ateşkesin bir tarafıyız. Bölgemizdeki bütün çatışmalarda yine biz masanın bir tarafındayız. Tahıl koridorunda biz masadayız, Etiyopya ile Somali arasında masadayız, Sudan'da gayretlerimiz var, devam ediyoruz. Onun için biz güçlü olmak durumundayız." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesince Fuar Alanı'nda organize edilen 2. Kitap Günleri'ne katıldı.

Yayınevlerinin stantlarını ziyaret eden Uraloğlu, gazetecilerin kentte devam eden projelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Güney Çevre Yolu'nun büyük proje olduğuna değinen Uraloğlu, bunun ilk etabının Akçakale ile Akyazı arasındaki 16 kilometrede başlatıldığını söyledi.

Üç etaptan oluşan projenin ikinci ve üçüncü etabının birleştirileceği projelerinin tamamlandığını bildiren Uraloğlu, gelecek süreçte yatırıma alınıp devam edileceğini kaydetti.

Uraloğlu, 16 kilometrelik birinci etabın 14 kilometresinin tünel ve viyadük olduğuna dikkati çekerek, "Zorlu bir iş, nereden bakarsanız 3 senelik zaman diliminde ancak bitirebiliriz ilk başladığımızı ve geri kalanına da başlamış olacağız." diye konuştu.

Maçka yolundan gelen ve tünellerle sahile inen yolda tünelleri bitirdiklerini anlatan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki seneye yetiştirebilir miyiz, o noktada bir gayretimiz olacak. Çünkü o tüneller bize havalimanı inşaatına başladığımızda taş nakli için de lazım olacak şehri daha fazla rahatsız etmemek için. İnşallah orayı önümüzdeki sene bitiririz diye ümit ediyorum."