Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 20:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 23 Ağustos'ta teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine 23 Ağustos'ta teröristler tarafından roketatarla tacizde bulunulduğu hatırlatıldı.
Taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, "Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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