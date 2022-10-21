Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zehirlenme şüphesiyle 130 öğrenci hastaneye başvurdu
[Fotograf: AA]
Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 130 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 130 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Safranbolu ilçesindeki Bahattin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrencilerde gece saatlerinde ishal, mide bulantısı, kusma, ateş ve eklem ağrısı gibi şikayetlerin ortayı çıkması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre gözetim altında tutulan öğrenciler, daha sonra taburcu edildi.
Su ve yemekten numune alındı
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sudan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de akşam yenilen yemekten numune alındığı öğrenildi.
Öğrencilere ise yurttaki suyu kullanmamaları önerildi. Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
Etiketler: Karabük Gıda Zehirlenmesi
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