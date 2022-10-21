Amasra'da 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamanın sebebiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde bölgede 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürüttü. Maden sahasında toplanan malzemelere el konuldu.

Sahada toplanan deliller incelemeye alındı

Özel ekiplerce maden sahasından titizlikle toplanan deliller, detaylı inceleme için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tübitak Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildi.

Ölçüm ve kayıt cihazlarının ise bir kısmı Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nde, bir kısmı da Ankara'da incelemeye alındı.

[Fotoğraf: AA]

Yanan bölgenin hava ile temasını kesmek için baraj kuruldu

Ocakta kazadan sonra çıkan yangın ise devam ediyor. Yanan bölgenin hava ile temasını kesmek için iki noktaya baraj kuruldu.

Maden ocağına ikinci bir talimata kadar kimsenin girmesine izin verilmiyor. Yangının ise ekiplerin gözetimi altında kendi kendine sönmesi bekleniyor.

Maden ocağında üretim de durduruldu. Patlama ile ilgili soruşturma kapsamında işçilerin ifadelerine de başvuruluyor.

[Fotoğraf: AA]