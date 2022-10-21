Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 21 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Konya'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: Konya Uyuşturucu Narkotik
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