Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler bulundu
[Fotograf: İHA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 228 sikke ile yüzük ve benzeri metal takılar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Araçta, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 228 sikke ile bileklik, kolye ucu ve 9 yüzük bulundu.
Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Denizli Tarihi Eser
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