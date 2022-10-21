İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Araçta, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 228 sikke ile bileklik, kolye ucu ve 9 yüzük bulundu.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.