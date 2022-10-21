Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi
[AA (Arşiv)]
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yiyen aynı aileden 7 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Zehirlenen 7 kişi hastanede tedaviye alındı.
Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde oturan 77 yaşındaki Celal Tosun iddiaya göre dün ormandan topladığı mantarları eve götürdü.
Eşi Sümbül Tosun mantardan yemek yaparken, üst katta oturan oğullarına da yemekten götürdüler.
Yemekten yiyen Celal Tosun, eşi Sümbül Tosun, oğulları Cemal Tosun, gelinleri Kevser Tosun ve Umut Tosun rahatsızlandı.
Yemekten yemeyen Cemal Tosun’un kızı Hatice Tosun, ailesinin rahatsızlandığını görünce 112'yi aradı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 7 kişi tedaviye alındı. 7 kişinin tedavileri devam ediyor.
Etiketler: Kocaeli
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