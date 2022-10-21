İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan itibaren aralıklarla etkili olan yağış sonrası merkez ve Ardeşen ilçesinde 8'er, Fındıklı ve Pazar'da 5'er, Kalkandere'de 3 ve Çayeli'nde 2 olmak üzere toplam 31 köy yolunda ufak çaplı toprak kayması meydana geldi.

Söz konusu yollardan 30'u ekiplerin çalışması sonucu açıldı, Ardeşen'e bağlı Duygulu köyündeki çalışmalar ise devam ediyor.

Öte yandan, Duygulu köyünde incelemelerde bulunan muhtar İsmail Topaloğlu'nun 53 ABF 581 plakalı otomobili, içinde kimsenin bulunmadığı sırada kayarak çay bahçesine yuvarlandı.

Aracı çekmek üzere çekici geldiği sırada bölgede toprak kayması meydana geldi. Durumu fark eden görevliler son anda bölgeden uzaklaştı ancak Topaloğlu'nun otomobili toprak altında kaldı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Otomobili çekmeye giden görevli Ercan Başokur, toprağın kaydığını son anda fark ederek uzaklaştıklarını söyledi.

Makineyi kurmaya çalıştığı sırada toprak kaymasının başladığını anlatan Başokur, "Arabayı geri vitese koyup çıkarken bölge olduğu gibi koptu. Verilmiş sadakamız varmış. Köylü gelecekti, herkes orada olacaktı. Makine kurup arabayı çıkaracaktık. Hepimiz gidebilirdik." dedi.

Bu arada toprak kaymasının yaşandığı ve ağaçların devrildiği an cep telefonuyla görüntülendi.

Öte yandan, bazı bölgelerdeki tarım arazilerinde de yağışa bağlı hasar oluştu.