Kent merkezi ile Ceylanpınar, Siverek ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 31'ine ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

18 Ekim'de özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 50 şüpheliyi gözaltına almış, adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi gibi malzemeler ele geçirilmişti.