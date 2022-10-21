Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmaların ardından FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik 59 ilde düzenlenen operasyon sürüyor.

Bir taraftan gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerini alan, diğer taraftan da firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı 666'ya yükseldi.

İtiraflar yeni şüphelileri ortaya çıkardı

Gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Bu şüphelilerin verdikleri ifade ve ekiplerin çalışmalarında ortaya koyduğu yeni deliller ışığında 38 yeni şüphelinin kimliği tespit edildi.

Söz konusu şüpheliler için cumhuriyet başsavcılıklarından alınan kararın ardından operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 704'ten 742'ye yükseldi.

Öte yandan gözaltına alındıkları il emniyet müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan 280 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Para transfer yöntemi

Soruşturma süreci ve operasyon sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda FETÖ'nün, güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara uyan örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferinde bulunduğu belirlendi.

Transfer edilen tutarın, alıcı örgüt üyesinin etkin pişmanlıktan yararlanma durumu, örgüte bağlılığı ve örgütsel konumuna göre farklılık gösterdiği ortaya çıktı.

Buna göre FETÖ'nün Türkiye'ye, ABD başta olmak üzere bazı AB ülkelerinden gönderdiği paraların büyük çoğunluğunun İstanbul'da toplandığı, İstanbul'daki gizli sorumlunun talimatıyla harekete geçen dağıtıcıların, belirlenen illere kara yoluyla parayı götürdüğü ve söz konusu paranın ildeki gizli sorumlunun talimatıyla üçüncü bir kişiye (kasa) teslim edildiği belirlendi.

Buluşacağı kişiyle ilgili bilgileri ilin gizli sorumlusundan alan örgüt üyesinin (kasa) parayı genellikle cami avlularında gizli kuryelere teslim ettiği ve paranın ATM'lerin kartsız işlem, kargo ya da elden teslim yöntemleriyle alıcı örgüt üyelerine ulaştırıldığı belirlendi.

Örgüt içerisinde huzursuzluk başladı

Emniyet birimleri, soruşturma süreci ve operasyonla birlikte FETÖ tarafından Türkiye'ye gönderilen paranın, örgüt için "değerli" denilen kesimin yaklaşık yüzde 20'sine dağıtıldığını da saptadı.

Kalan yüzde 80'lik kesimin ise örgütün "üst aklı" olarak görülen kişilerce "itirafçı" ya da örgütten kopan olarak gösterilmeye çalışıldığı belirlendi.

Öte yandan, gizli kuryelerin de parayı örgütün belirlediği miktarın altında gönderdiği, aradaki farkı ise kendisine ayırdığı tespit edildi.

Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun yeni tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edeceği öğrenildi.

Turgut Aslan kimdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimi sırasında görevinin başındaydı.

O gece yaşananları ilk kez TRT Haber'e anlatan Aslan, ihanet gecesinin ilk saatlerinde olaya müdahale etmek istediğini, Jandarma Harekat Başkanı ile sözleştiği üzere korumalarıyla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na gittiğini söylemişti.

Darbeciler başından vurdu

Emekli edilen eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin özel kalem müdürü darbeci Erkan Öktem tarafından tuzağa düşürülen Aslan, "Beni rehin aldılar. ellerimi bağladılar. Ondan sonra kafama sıkmışlar. Hatırlayamıyorum ondan sonrasını" dedi.

Koruması Hasan Gülhan orada şehit düştü. Darbeciler, Turgut Aslan’ın da öldüğünü sandı, vurulduğu yerde bıraktılar.

Defalarca ameliyat oldu, pes etmedi

Darbe girişimi bastırıldığında özel harekatçılar tarafından hareketsiz halde bulunarak, hemen hastaneye kaldırılan Aslan, 5 kez beyin ameliyatı geçirdi, aylarca yoğun bakımda kaldı. 15 Temmuz gazisi Aslan, hayatta kalmayı başardı.

Aslan, kendine geldiğinde tek korkusunu şöyle anlatmıştı:

"İlk kendime geldiğimde, Fetullah Gülen, FETÖ acaba başarılı oldu mu, başarılı oldu ise demokrasi kaybetti diye düşündüm."

FETÖ’yü açığa çıkardı hedef oldu

Yıllarını terörle mücadeleye adayan Aslan, çukur operasyonlarını da yönetti ve o operasyonlarda PKK ve FETÖ bağlantısını gördü. FETÖ yapılanmasını raporla ortaya koyan Aslan, bu yüzden FETÖ'nün hedefinde olduğunu şöyle anlatmıştı:

"Fetullah Gülen bize çok dava açtı. Direkt bizi hedef aldı. Biz rapor yazdık. Terör örgütü olduğunu ortaya koyduk. Fetullah bizi önceden biliyordu. Allah’a şükür her zaman ülkemize bağlı kalmak şartıyla onları terör örgütü mensubu olarak gördük. Hiç onlara teslim olmadık şükür."