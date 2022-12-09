Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Tekirdağ'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kentin Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyonlar yapıldı.
Bu adreslerdeki aramalarda, yüksek miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler İ.P, S.P, Ö.P, F.K, F.M, Y.Ş. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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