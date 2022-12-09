Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metre
Edirne'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler de zor anlar yaşadı.
Sabah etkili olmaya başlayan sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ekipleri yoğun noktalarda önlem aldı.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar da sis bulutu altında kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Edirne'de sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini, hafta sonu sağanak beklendiğini duyurdu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Edirne
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