İlçe merkezinde 30 kilometre uzaklıktaki Nazik Gölü'ne gelen köylüler, kazma ve küreklerle buz tabakasını kırarak, ağlarını bırakıyor.

Bir süre bekledikten sonra ağları çeken köylüler, avladıkları balıkların bir kısmını kendileri için ayırıyor, kalan kısmını da satıyor.

Dilburnu köyünde yaşayan Ömer Ayaz, gölün yüzeyinin her yıl soğuk hava nedeniyle buz tuttuğunu belirterek, "Balık tutmak için birkaç ağ attık. Geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Geçen yıla göre bu yıl fazla balık yok" dedi.

