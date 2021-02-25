Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, cep telefonu ve eşya kaçakçılığı yapan 5 şüpheli yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Çifteler ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıya ait iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 64 cep telefonu ile 391 hoparlör, kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık
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