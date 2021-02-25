Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Çifteler ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıya ait iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 64 cep telefonu ile 391 hoparlör, kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.