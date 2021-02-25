Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 13:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evden 3 kamyon çöp çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'nın Kula ilçesinde zihinsel engelli kadının yaşadığı evden, belediye ekipleri 3 kamyon çöp çıkardı.
Zaferiye Mahallesi Şehit Yüzbaşı Salih Sokağı´nda 84 yaşındaki Makbule Dalay´ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine, vatandaşlar belediyeye başvurdu.
Eve giren Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Makbule Dalay´ın evinde karton, plastik, evsel atık, eski eşya ve teneke atık istiflediğini tespit etti.
Kaymakamlıktan alınan özel izinle evde temizlik çalışması yapan ekipler, buradan 3 kamyon çöp çıkardı. Daha sonra evi dezenfekte etti.
Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Yeşil, aynı evden daha önce de 6 kamyon çöp çıkardıklarını söyledi.
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