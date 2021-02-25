Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85. Cadde üzerinde bulunun kuyumcuya müşteri gibi gelen hırsız, alyans almak istediğini söyledi ve tek tek alyansları denemeye başladı.

İçerde başka müşterilerin de olduğu kuyumcuda alyansları deneyen hırsız, ilk önce çevresini kontrol etti daha sonra çalışanın gözü önünde üstü yüzük dolu alyans tablasını alarak kaçtı.

Çalışanlar ve kuyumcudaki müşteriler, hırsızı peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.

Yapılan incelemelerde, kuyumcunun birkaç sokak ilerisinde alyans tablasının boş olarak yere atıldığı tespit edildi. Şüphelinin girdiği evi tespit eden Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında hırsız Ö.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.



