Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, Yenişehir ilçesindeki bir evde tarihi eser niteliğindeki ürünlerin kaçakçılığının yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Evde, içerisinde iki el yazması deri kitap olan, üzerinde insan ve hayvan figürleri ile Haç işareti bulunan bronz sandık ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.