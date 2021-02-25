Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz sandık ve içerisinde iki el yazması deri kitap ele geçirildi. Eserler, müzeye teslim edildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, Yenişehir ilçesindeki bir evde tarihi eser niteliğindeki ürünlerin kaçakçılığının yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.
Evde, içerisinde iki el yazması deri kitap olan, üzerinde insan ve hayvan figürleri ile Haç işareti bulunan bronz sandık ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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