Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesi saat 12.48 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı.

Deprem, yerin yaklaşık 6,96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl Valisi Ekinci: Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını söyledi.

Vali Ekinci yaptığı açıklamada, saat 12.48'de Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

