Ordu'da, 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı iddia edilen sanığın, 4 farklı dosyada 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davası yapıldı.

Duruşma, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" ile suçlanıyordu

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Çayıroğlu, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mehmet Ali Çayıroğlu Elazığ T Tipi Cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlantı kuruldu. 4 Farklı dosyanın içinde Hasan, Sabri ve Zahide Güneş'in, Senayi ve Ümit Türedi'nin, Hasan Bayram ve Dursun Kurt'un nitelikli kasten cinayet ve nitelikli yağma suçları işlediği üzerineydi. Bu dosyalardan Hasan Bayram'la igili olan dosya 4 Mayıs 2021'e ertelendi.

5 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Hasan, Sabri ve Zahide Güneş'i kasten öldürmekten 3 ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl ceza verildi. İstinaf mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı.

Senayi ve Ümit Türedi dosyasında kasten öldürmekten 2 ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Nitelikli yağmadan 12 yıl ceza aldı. İstinaf mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı.

Dursun Kurt dosyasında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Toplamda 5 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ve nitelikli yağmadan 24 yıl ceza verildi.