Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlerin sığınağı imha edildi
Amanos Dağları'nda tespit edilen ve terör örgütü PKK’ya ait malzemelerin bulunduğu sığınak imha edildi.
Osmaniye'de Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-26 Operasyonu" düzenlendi. Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak bulundu.
Sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.
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