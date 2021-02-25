Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakaladı.
Kimlik tespiti için emniyete götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Afganistan Düzensiz Göçmenler
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