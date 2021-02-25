Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakaladı.

Kimlik tespiti için emniyete götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.