Hakkâri´nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütünün hain pususunda şehit edilen Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya’nın babası Salim Sarpkaya evinin bir bölümünü ayırdığı oğlunun eşyaları ve hatıraları ile yaşıyor.

Babasıyla konuşurken şehit edilmişti

Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya babası ile telefonda konuşurlarken şehit edilmişti. Baba Salim Sarpka için o an hala çok taze.

“28 Temmuz 2015 salı günü saat 12.20 kala falan telefondan beni aradı. Şemdinli 34. Hudut Tugay komutanlığında astsubaydı. Tugayın yazıcısıydı. İlçeye gelmiş bankaya ve postaneye evrak vermiş. Oğlum iki yıllık Sakarya üniversitesi İnşaat teknolojisi bölümünü dışarıdan okuyordu. Baba gelmişken üniversite harcımı yatırayım dedi. O ara birisi bir şey sordu. Ben astsubayım dediğini duydum ama en sondaki “m” harfi çıkmadan bir silah sesi duydum ve o andan sonra telefonuna ulaşamadık.”

Sonrasında oğlunun şehit olduğunu öğrenen Salim Sarpkaya, oğlunun eşyalarını evinin salonuna yerleştirdi. Oğlunun kol saatini de hatırları arasına koyan acılı baba, saati oğlunun şehit edildiği zamana ayarladı.

“Saati Temmuzun 28’sine 12:20 ye ayarladım. Bolu tugay komutanlığında anma gününde verilen bir fotoğrafı var, Kocaeli Yahya Kaptan Anadolu Meslek Lisesin'de kütüphane yapılmıştı o zaman verdiler. Burada belgeler beratlar sahadet belgesi onur madalyası, fotoğrafları, şapkası, saati, kasaturası var.”





