Görenin dönüp bir daha baktığı, iki yolun birleştiği yerdeki üçgen prizma şeklindeki bina yurt dışındaki benzerlerini aratmıyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki ip bina, mimarisiyle dikkat çekiyor.

Binanın inşası için yeterli arsa olmayınca ortaya bu ilginç yapı çıktı.

Uç kısmı çok dar olan 4 katlı bina, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede yayıldı.

Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Sosyal medyada mimari yapısıyla gündem olan bina, ilçe sakinlerinin de ilgisini çekiyor.

Apartman sakinleri de ilgiden memnun....

Adres tarifleri, çevredekiler tarafından "ip bina" olarak bilinen bu apartman üzerinden yapılıyor.