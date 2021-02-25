Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ters dönen kamyonetteki koyunlar telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da kontrolden çıkan bir kamyonet orta refüje çıkıp ters döndü. Sürücü, kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkarken, kasada bulunan 2 koyun telef oldu.
Sabah saatlerinde, Mustafakemalpaşa’dan Karapürçek’e doğru yola çıkan hayvan yüklü kamyonet sürücüsü M.M., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kamyonet, önce orta refüje çarptı sonra ters dönerek orta refüjde kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü M.M., kazadan yara almadan kurtulurken, 2 koyun telef oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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