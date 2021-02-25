Osmangazi ilçesine bağlı Nalbantoğlu Mahallesi’ndeki ayakkabı dükkanına girmek isteyen 2 şüpheli, kapıyı açmaya çalışırken vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipleri gören şüpheliler, başka bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı.

Polis, ikiliyi saklandıkları yerde yakalayarak, gözaltına aldı. İki şüpheli savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle serbest bırakıldı.

Ancak şüpheliler bir süre sonra aynı iş yerine gidip, kapıyı açarak içeri girdi. 15 bin lira değerinde ayakkabı ile saat ve diz üstü bilgisayarı alıp, kayıplara karıştı.

Sabah dükkanını açmaya gelen Ahmet Salı, camın kırık kapının açık olduğunu görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.