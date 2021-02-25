Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı
Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında A.H. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Araçtaki Suriyeli N.M.'nin, bulaşıcı hastalık taşıma riski yüzünden ülkeye girişinin yasak olduğu ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
N.M., İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, A.H. gözaltına alındı.
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