Ardeşen ilçesinde Hamit Gül, elindeki boş çay demliğini üzerine düşürerek kuzeni Murat Gül'e şaka yaptı.

Demliğin içinde sıcak çay olduğunu düşünen Murat Gül, panikle yerinden fırladı. Yaşadığı korkuyla duvardan plazma televizyonu söküp kuzenini kovalamaya başladı.

Ancak bu sırada Murat Gül, dengesini kaybedip düştü ve televizyon kırıldı.

“Maliyeti yüksek bir şaka oldu”

Televizyonu eline nasıl aldığını hatırlamadığını söyleyen Murat Gül, "Köy evinde 3-4 arkadaş oturup sohbet ediyorduk. O arada kuzenim çayı doldurmaya kalktı. Biz sohbete devam ediyorduk. Üzerime düşen demliği gördüm. Şokla ben de ne yaptığımı anlamadım, duvardaki televizyonu kapmışım. O esnada ayağım kaydı televizyon elimden düştü. Maliyeti yüksek bir şaka oldu. Arkadaşlarla parayı topladık ve ev sahibine yeni bir televizyon aldık” dedi.

