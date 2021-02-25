Gecenin en soğuk kenti eksi 14 dereceyle Ağrı oldu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor. Eksi 14 dereceyle Ağrı bölgenin en soğuk ili oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı ve çok bulutlu olacak.
Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
En düşük ve en yüksek sıcaklıklar
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14, Kars'ta 8, Ardahan'da 6, Erzurum'da 5 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Ağrı'da sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları
Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 116, Sarıkamış'ta 79 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.
Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.